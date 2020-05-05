Цена нефти Brent превысила $31

https://static.news.ru/photo/df1c29fc-8f03-11ea-a8cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Hongru/Xinhua/Global Look Press

Котировки июльских фьючерсов на нефть марки Bent поднялись на бирже ICE в Лондоне. В настоящий момент баррель стоит дороже $31.

По состоянию на 21:19 мск он оценивался в $31,04. В последний раз до такого уровня цена поднималась 14 апреля 2020 года.

Как писал NEWS.ru, 4 мая начали дорожать июльские нефтяные фьючерсы, поднявшись в цене на несколько долларов. 1 мая вступило в силу соглашение ОПЕК+ о резком снижении добычи, подписанное Россией, Саудовской Аравией и другими крупнейшими поставщиками топлива.