Цена нефти Brent превысила $31

Котировки июльских фьючерсов на нефть марки Bent поднялись на бирже ICE в Лондоне. В настоящий момент баррель стоит дороже $31.
По состоянию на 21:19 мск он оценивался в $31,04. В последний раз до такого уровня цена поднималась 14 апреля 2020 года.
Как писал NEWS.ru, 4 мая начали дорожать июльские нефтяные фьючерсы, поднявшись в цене на несколько долларов. 1 мая вступило в силу соглашение ОПЕК+ о резком снижении добычи, подписанное Россией, Саудовской Аравией и другими крупнейшими поставщиками топлива.
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