Цена нефти Brent преодолела планку в $32 за баррель

https://static.news.ru/photo/99004e76-8f21-11ea-8f75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше 32 долларов за баррель, что случилось впервые с 14 апреля 2020 года. На торгах на лондонской бирже ICE 6 мая в 00:49 мск цена увеличилась на 17,9% — до $32,06 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов. Цена на нефть марки WTI с поставкой в июле также выросла. Она увеличилась на 19,5%, достигнув отметки в $27,22 за баррель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что апрельское соглашение ОПЕК+ об исключительном сокращении добычи нефти не привело к росту спроса на сырьё. Он по-прежнему остаётся гораздо ниже предложения, что ведёт к перепроизводству и накоплению больших запасов в хранилищах. Об этом заявили во французской компании Total.