Цена нефти Brent опускалась ниже $83 за баррель

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Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опускалась на 5,4%, свидетельствуют данные торгов на бирже. В течение дня стоимость Brent доходила до $82,89 за баррель. Цены на нефть упали ниже $83 впервые с 27 сентября.

Ближе к вечеру 21 ноября цена на марку Brent поднималась до $86 за баррель.

По данным Reuters, аналитики объясняют снижение цен рядом факторов. Ключевыми являются заявление администрации США о высвобождении из резервов от 10 до 15 млн баррелей нефти для предотвращения дальнейшего роста цен на сырье, а также опасения дальнейшего сокращения спроса со стороны крупнейшего импортера нефти — Китая. В частности, решение Пекина отложить публикацию ключевых экономических данных, включая данные о ВВП за третий квартал, добавляет неопределенности.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что мировые цены на нефть в 2023 году могут остаться на уровне $100 за баррель. По его мнению, это возможно за счет балансировки спроса и предложения в рамках ОПЕК+. Он добавил, что сейчас делать прогнозы затруднительно из-за высокого уровня неопределенности.