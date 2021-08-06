Цена на газ в Европе побила рекорд

Стоимость газа в Европейском Союзе снова установила исторический максимум, достигнув показателя в $540 за тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Сейчас цена газа выросла на 3,36% относительно цены закрытия пятого августа. Такая ситуация сложилась на фоне ЧП на заводе «Газпрома» по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком автономном округе.

Там случился сильный пожар. После аварии на заводе прокачка газа по газопроводу «Ямал — Европа» вечером пятого августа упала более чем в два раза, но к настоящему времени наполовину восстановлена.

Ранее сообщалось, что резко сократился объём поставок газа по газопроводу Ямал — Европа. Примерно в 18:00 по московскому времени пятого августа прокачка рухнула с 1,92–2,1 млн куб. м. в час до одного миллиона.

До этого прокачка по газопроводу снизилась с 84 млн куб. м. в сутки до 55 млн. Это в 3,5 раза меньше, чем в конце июля.