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Цена биткоина обновила исторический максимум

19:34, 19 февраля 2021 11
Фото: Unsplash

Цена биткоина впервые обновила свой исторический максимум. Стоимость криптовалюты на торгах поднялась до $54 тысяч, свидетельствуют данные Coindesk.

Биткоин — децентрализованная система одноимённой криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Ранее NEWS.ru писал, что исполнительный директор швейцарской ассоциации организаций в сфере финансового планирования Филипп Фрей признал неудачной идеей покупку криптовалюты в качестве детского подарка. По мнению эксперта, из-за сильного колебания курса такая инвестиция превращается в подобие азартной игры.

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