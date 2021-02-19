Цена биткоина обновила исторический максимум

Цена биткоина впервые обновила свой исторический максимум. Стоимость криптовалюты на торгах поднялась до $54 тысяч, свидетельствуют данные Coindesk.
Биткоин — децентрализованная система одноимённой криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Ранее NEWS.ru писал, что исполнительный директор швейцарской ассоциации организаций в сфере финансового планирования Филипп Фрей признал неудачной идеей покупку криптовалюты в качестве детского подарка. По мнению эксперта, из-за сильного колебания курса такая инвестиция превращается в подобие азартной игры.