Цена биткоина обновила исторический максимум

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Первый вице-премьер РФ и председатель совета директоров ОАО «РЖД» Андрей Белоусов подвёл итоги 2020 года для компании и определил её ключевые задачи на будущий год. Об этом NEWS.ru сообщили в секретариате вице-премьера.

Белоусов напомнил о значительном вкладе РЖД в российскую экономику. Так, вклад компании и всех предприятий кооперации в ВВП страны в прошлом году составил 5,5%. Удельный вес железнодорожного транспорта без учёта...