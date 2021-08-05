Цена бензина Аи-92 упала впервые за неделю

Бензин марки Аи-92 впервые за долгое время подешевел на биржевых торгах. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Стоимость бензина Аи-92 снизилась за день на 1%, до 57,38 тысяч рублей за тонну, после того, как два дня подряд обновляла рекордные значения. Биржевой индекс этой марки также снизился — на 0,3%, до 59,07 тыс. рублей за тонну.

В то же время, цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличилась на 3,5% и вновь обновила исторический максимум. Она достигла отметки 44,88 тыс. рублей за тонну. Предыдущий рекорд был установлен третьего августа (43,399 тысяч рублей за тонну).

Ранее сообщалось, что цены на бензин марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновили исторический максимум по итогам торгов в среду, четвертого августа.

В ходе торгов они выросли на 0,6%, с 57,6 тысячи рублей за тонну до 57,95 тысячи рублей за тонну. Цена бензина АИ-95 выросла за день на 0,9%, до 59,26 тысячи рублей за тонну.