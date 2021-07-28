ЦБ заявил о появлении «пузырей» при росте кредитования

Центробанк сообщил о том, что быстрый рост кредитования может спровоцировать «пузыри», если производство не будет расширяться. Об этом указано в сообщении регулятора.

Если стимулировать экономический рост при помощи инструментов финансового рынка с использованием заёмного финансирования, но наравне с этим не будут решаться структурные проблемы, то подобные решения могут привести к отрицательным последствиям для бизнеса и экономики.

Быстрое увеличение кредитования, не подкреплённое расширением производственных возможностей страны, приводит к отрыву стоимости товаров и активов от фундаментальных факторов, появлению «пузырей» на рынках, — указывается в сообщении ЦБ.

Кроме того, подобная ситуация может привести к росту инфляции и впоследствии к падению темпов экономического роста, что выльется в уменьшение реальных доходов людей. И для того чтобы этого не происходило, требуется создавать привлекательные для инвесторов направления для вложения денег, нужны компании с прозрачной стратегией на будущее и эффективной деятельностью, а также значительные ресурсы, сообщает ведомство.

Ранее эксперт назвал три табу при оформлении кредита. Для каждого вида кредитования существуют свои табу. Если говорить о потребительском кредите, то первое, чего делать нельзя — заключать договор с банком, не рассчитав полную стоимость кредита.