ЦБ: в России сохраняется востребованность реструктуризации кредитов

https://static.news.ru/photo/40321976-b344-11eb-96b4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России сохраняется потребность граждан в реструктуризации кредитов. Об этом говорится на официальном сайте Центрального банка.

Так, в финансовые организации страны в апреле поступило 79,7 тысячи соответствующих заявок от граждан. С запросами на изменение условий кредитных договоров было направлено 3535 тысяч обращений, из которых 2073,2 тысячи были одобрены.

Сохраняется потребность в реструктуризации кредитов и у граждан: в апреле они направили в банки 79,7 тыс. заявок о реструктуризации, — говорится на сайте ЦБ.

Как отмечается, банки одобрили 59% из рассмотренных просьб. Всего было проведено 1,9 млн реструктуризаций на сумму 927,3 млрд рублей. Таким образом, прирост этого показателя за апрель составил почти 13 млрд рублей против 19,5 млрд рублей за период с 25 февраля по 31 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что банкам и другим кредиторам рекомендовано продлить реструктуризацию кредитов для граждан и малого и среднего бизнеса до 1 июля текущего года.