ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России сохранил ключевую ставку неизменной, третий раз подряд оставив ее на уровне 7,5% годовых, следует из заявления регулятора. В нем также отмечается, что по оценке на 6 февраля годовая инфляция составила 11,8% после 11,9% в декабре 2022 года.

Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых, — сказано в заявлении.

По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года. В то же время устойчивое инфляционное давление будет постепенно увеличиваться с умеренно низких значений.

Динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза Банка России. Хотя население по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении, появляются признаки восстановления потребительской активности.

В конце октября Банк России взял паузу после шести раундов снижения ключевой ставки и оставил ее на уровне 7,5% годовых. Напомним, в феврале регулятор резко повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20%. А затем, начиная с апреля, понижал шесть раз подряд, доведя ее до нынешних 7,5% в середине сентября.

О том, что означает отказ ЦБ от повышения или понижения ключевой ставки для обычных граждан, читайте в материале NEWS.ru.