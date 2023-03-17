ЦБ сохранил размер ключевой ставки Банк России пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых пятый раз подряд. Регулятор также отметил, что показатели в I квартале 2023 года указывают на продолжающееся восстановление экономической активности в стране.

Совет директоров Банка России 17 марта 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов, — указано в сообщении ЦБ на сайте.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ранее предсказал сохранение уровня ключевой ставки. Эксперт уточнил, что на это указывают замедление годовой инфляции и низкие темпы повышения потребительских цен.

Старший аналитик УК «Первая» Владислав Данилов назвал еще одним положительным фактором для сохранения ключевой ставки сокращение дефицита государственного бюджета. По словам эксперта, расходы бюджета в феврале 2023 года снизились на 16% и оказались близки к своей исторической норме.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая пояснила, что в начале 2023 года не произошло значительного роста потребительских цен, несмотря на возникшую нестабильность на мировом рынке. При этом в условиях сложившейся ситуации на глобальных финансовых рынках возникает неопределенность.

В конце октября 2022 года Банк России взял паузу после шести раундов снижения ключевой ставки и оставил ее на уровне 7,5% годовых. Напомним, в феврале регулятор резко повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20%. А затем, начиная с апреля, понижал шесть раз подряд, доведя ее до нынешних 7,5% в середине сентября.