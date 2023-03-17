Аналитик предсказал сохранение ключевой ставки после заседания ЦБ Аналитик Васильев: ЦБ примет решение о сохранении ключевой ставки на фоне замедления инфляции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После заседания Центробанка России ключевая ставка, вероятнее всего, сохранится в пределах 7,5% годовых, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В разговоре с журналом «Компания» эксперт уточнил, что на это указывают замедление годовой инфляции и низкие темпы повышения потребительских цен.

С прошлого февральского заседания ЦБ годовая инфляция снизилась с 11,8% в январе до 11% в феврале. К 6 марта, по нашим оценкам, годовая инфляция замедлилась до 9,4%. К концу марта мы прогнозируем резкое падение годовой инфляции ниже 4% из-за ухода из базы расчета высокого значения марта 2022 года в 7,6%, — пояснил аналитик.

Старший аналитик УК «Первая» Владислав Данилов назвал еще одним положительным фактором для сохранения ключевой ставки сокращение дефицита государственного бюджета. По словам эксперта, расходы бюджета в феврале 2023 года снизились на 16% и оказались близки к своей исторической норме.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая пояснила, что в начале 2023 года не произошло значительного роста потребительских цен, несмотря на возникшую нестабильность на мировом рынке. При этом в условиях сложившейся ситуации на глобальных финансовых рынках возникает неопределенность.

На данный момент неопределенность очень высока. В заявлении может быть уделено больше внимания рискам расширения бюджетного дефицита в России по сравнению с плановым значением и ситуации на глобальных финансовых рынках, которая заметно обострилась в последние дни, — заключила эксперт.

Директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев предполагает, что ужесточения денежно-кредитной политики не произойдет, но ЦБ РФ может заявить о необходимости внимательно отнестись к позиции по ставке, так как в перспективе может потребоваться ее повысить. Экономист Павел Бирюков придерживается такой же позиции и отмечает, что такая ситуация может сложиться на фоне ослабления рубля.

Экономист Никита Масленников ранее предположил, что инфляция в России в 2023 году будет находится диапазоне 6-8%. По его словам, в первом и втором квартале она будет сокращаться, однако в третьем снова начнет расти.