Экономист дал прогноз по инфляции в России в 2023 году Экономист Масленников: инфляция в России в 2023 году будет в диапазоне 6-8%

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Инфляция в России в 2023 году будет в диапазоне 6-8%, заявил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» экономист Никита Масленников. По его словам, в первом и втором квартале она будет сокращаться, однако в третьем снова начнет расти. Эксперт при этом подчеркнул, что для страны критически важно достичь показателя инфляции ниже 5% годовых.

Считаю, что инфляция в России в этом году будет в районе 6–8%. В первом квартале года она снизится, во втором продолжит уменьшаться, а в третьем начнется отрастание <...> Для РФ критичен уровень инфляции в 5% годовых: если мы выйдем на него, а лучше ниже, то у нас начнут расти инвестиции, — пояснил Масленников.

Экономист объяснил, что при высоком уровне инфляции бизнес не принимает инвестиционных решений. Он уточнил, что ни один крупный проект с лагом окупаемости в пять-семь лет не сможет быть рентабельным при инфляции выше 5% в год, поэтому России крайне важно снизить ее показатели. Также эксперт заявил, что в 2023 году на динамику инфляции будут влиять рост бюджетных расходов России и внешние обстоятельства, связанные с российским экспортом нефти.

Существуют объективные внешние обстоятельства, связанные с неопределенностью по нефтяным котировкам, которые в ближайший квартал точно будет трясти, причем это касается как Brent, так и Urals и связанного с российской нефтью дисконта, — добавил Масленников.

Ранее Банк России сохранил ключевую ставку неизменной, третий раз подряд оставив ее на уровне 7,5% годовых. Регулятор также сообщил, что по оценке на 6 февраля годовая инфляция составила 11,8% после 11,9% в декабре 2022 года. По прогнозу Центробанка, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года.