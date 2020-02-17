Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» отозвал допуск на полёты в Йоханнесбург (ЮАР). Разрешение на перелёты было получено в декабре 2019 года. Соответствующий приказ размещён на официальном сайте Росавиации.

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» отозвал допуск на полёты в Йоханнесбург (ЮАР). Разрешение на перелёты было получено в декабре 2019 года. Соответствующий приказ размещён на официальном сайте Росавиации. Самостоятельный отзыв допуска перевозчиком,...