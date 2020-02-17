Годовые темпы роста российской экономики в первом квартале составят 2–2,5%, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.
Банк России ожидает, что темпы роста ВВП России по итогам 2020 года будут находиться в диапазоне 1,5–2%.
В октябре 2019 года рост ВВП ускорился и достиг показателя в 2,2%. В ноябре 2019 года кабмин составил план структурных реформ. Согласно документу, реализация программы «критически необходима» для выхода российской экономики на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года. Работа по проведению реформ возложена на правительственную комиссию по экономическому развитию, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен