Центробанк: указ Путина не запрещает покупки за рубежом за рубли и валюту

Указ президента Владимира Путина не устанавливает запрет резидентам — физическим лицам и компаниям — на осуществление платежей в пользу нерезидентов для оплаты товаров и услуг за рубежом как в рублях, так и в иностранной валюте. С 1 марта установлен запрет только на передачу нерезидентам средств в иностранной валюте как по вновь заключаемым, так и по действующим на эту дату договорам займа, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Банка России. Ранее был подписан президентский указ запрещающий со 2 марта 2022 года вывоз из РФ иностранной валюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов.

В регуляторе пояснили, что обязательной продаже подлежит часть валютной выручки, полученной от нерезидентов в любых видах иностранных валют. Каких-либо специальных требований к курсу обязательной продажи части валютной выручки нет, она осуществляется по рыночному курсу.

Обязательной продаже подлежит часть валютной выручки, полученной от нерезидентов в любых видах иностранных валют. При этом ограничений на валютные операции по получению резидентами инвалюты при исполнении обязательств по договорам займа нет.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности России. Он устанавливает запрет на вывоз из России иностранной валюты в сумме, превышающей $10 тысяч, начиная с 2 марта 2022 года.