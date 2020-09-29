ЦБ РФ: россияне жалуются на просрочки по кредитам после каникул

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Банк России сообщил, что жители России стали массово жаловаться на образование просрочек по предоставленным и одобренным кредитам сразу после предоставления кредитных каникул из-за пандемии коронавируса.

Банк России опубликовал информационный бюллетень «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса», в котором заявил о массовом образовании просрочек по предоставленным займам жителям России.

Так, лишь с 10 по 23 сентября регулятор получил 11,3 тысячи обращений граждан, 14,1% из которых свидетельствуют о том, что кредиты стали просроченными после предоставленных в связи с пандемией коронавируса каникул. Учреждение Эльвиры Набиуллиной при этом не пояснило, как фактор просрочки связан с основным предметом публикуемого бюллетеня — реструктуризацией кредитов.

В то же время ЦБ ранее сообщал, что банки в России прекратили предоставлять каникулы по кредитным платежам ещё с конца августа и уже к концу сентября были аннулированы просрочки по 27 тысячам заявлений. Впечатляет и сумма просрочек — более 9 млрд рублей.

Как сообщал NEWS.ru, к концу августа банки получили свыше 370 тысяч заявлений на предоставление кредитных каникул по 106-ФЗ, к этому времени только системно значимые кредитные организации аннулировали около 15 тысяч запросов на общую сумму 6,8 млрд рублей. Эксперты полагают, что в части случаев «надувательство» клиентов банков было связано с тем, что вместо обещанных кредитных каникул банки навязывали людям собственные программы реструктуризации, заявляя, что это будет выгоднее простой отсрочки. В итоге клиенты могли получить задолженность, которая на момент заключения договора реструктуризации могла быть и не очевидна.

Кроме этого, часть банков реализовали норму закона о признании кредитных каникул несостоявшимися по причине неподтверждения в течение 90-дневного периода заёмщиком снижения дохода.