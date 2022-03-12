Центробанк России решил не возобновлять торги до 18 марта

Центральный банк РФ принял решение о том, что торги с 14 по 18 марта в секции фондового рынка Московской Биржи не будут возобновлены. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте регулятора. Торги на денежном рынке, валютном рынке, рынке репо Московской Биржи будут открываться в 10:00.

Банк России принял решение не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: адресные заявки» с расчётами в рублях, а также в секции рынка СПФИ, — говорится в сообщении.

Ранее европейские страны ввели ряд санкций в отношении России и Белоруссии из-за спецоперации российских военных на Украине. В частности, были арестованы валютные резервы ЦБ РФ в Европе. Сумма резервов превышает $400 млрд.

Россию исключили из числа членов Банка международных расчётов в швейцарском Базеле по требованию ЦБ Украины. БМР основан в 1993 году как международная финансовая организация, оказывающая содействие сотрудничеству между центральными банками разных стран.

Евросоюз запретил любые операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка РФ. Это касается операций с любым юридическим лицом или органами, которые действуют по указанию или от имени Центробанка РФ. Но при этом «компетентные органы» могут разрешить сделку при условии, что она строго необходима для обеспечения «финансовой стабильности союза в целом или соответствующего государства-члена».

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) запретило гражданам США проводить операции с ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов. Этот шаг призван «обездвижить» любые активы Банка России на территории США.