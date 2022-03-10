BBC: Россию исключили из Банка международных расчётов

Россию исключили из числа членов Банка международных расчётов в швейцарском Базеле по требованию ЦБ Украины, сообщает BBC со ссылкой на источники. Отмечается, что на сайте БМР нет официального подтверждения данной информации.

Россию исключили по требованию Украины из числа членов Банка международных расчётов (БМР) в швейцарском Базеле, — говорится в сообщении.

БМР основан в 1993 году как международная финансовая организация, оказывающая содействие сотрудничеству между центральными банками разных стран.

С момента начала специальной военной операции РФ на Украине Великобритания ввела санкции против 20 «ведущих российских олигархов». Также под рестрикции попали более 220 физических и юридических лиц, а всего в санкционном списке Лондона числится более 500 физических и юридических лиц из РФ.

Кроме того, введены ограничения в отношении ЦБ РФ и ряда банков, для российских самолётов закрыто небо, в портах введён запрет на приём российских судов.