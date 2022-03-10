Лондон ввёл санкции против Абрамовича и ещё шести российских бизнесменов

Российские бизнесмены Роман Абрамович, Игорь Сечин, Олег Дерипаска, Алексей Миллер, Николай Токарев, Андрей Костин и Дмитрий Лебедев попали в санкционные списки Великобритании. Как сообщает МИД Соединённого королевства, их активы заморожены, въезд на территорию страны им запрещён.

В рамках усилий правительства Великобритании, направленных на изоляцию [президента РФ Владимира] Путина и его окружения, активы этих олигархов в Великобритании, общая стоимость которых составляет около £15 млрд, будут заморожены. Им запрещено совершать сюда поездки, а британские граждане или компании не могут вести с ними дела, — говорится в сообщении Форин оффиса.

Сечин является главой «Роснефти», Миллер — «Газпрома» Костин — банка ВТБ, Дерипаска — EN+ Group, Токарев — «Транснефти», Лебедев — председатель совета директоров банка «Россия». Миллиардер Абрамович известен как владелец ФК «Челси».

Для этих бизнесменов власти страны также нaложили ограничения на владение, регистрацию, перемещение и иcпользование морских и воздушных транспортных cредств (яхты, личные самолёты и прочее). Остальным российским бизнеcменам из санкционного списка запретили только въезд в Великобританию.

С момента начала специальной военной операции РФ на Украине Великобритания ввела санкции против 13 «ведущих российских олигархов», теперь их количество возросло до 20. Также под рестрикции попали более 220 физических и юридических лиц, а всего в санкционном списке Лондона числится более 500 физических и юридических лиц из РФ