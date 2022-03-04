Великобритания ввела санкции против Усманова и Шувалова

Великобритания ввела санкции в отношении российского предпринимателя Алишера Усманова и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Об этом говорится в заявлении, которое распространило Министерство иностранных дел Соединённого Королевства. Активы россиян заморожены, а им самим запрещён въезд в страну.

Причиной введений санкций называют «значительные интересы в Великобритании и тесные связи с Кремлём». По словам главы британского МИД Лиз Трасс, целью введения ограничений стало нанесение «серьёзных и подрывающих экономических последствий»

По информации Форин-офиса. Усманов владеет в стране особняком стоимость 48 млн фунтов (почти $64 млн), он расположен в районе Хайгейт на севере Лондона. Ещё один особняк, цена которого не указывается, находится в графстве Суррей.

В отношении Шувалова утверждается, что он владеет двумя квартирами в центре Лондона стоимостью 11 млн фунтов (около $15 млн).

С момента начала военной спецоперации на Украине Великобритания ввела санкции против 11 «ведущих российских олигархов», теперь их количество возросло до 13. Также под рестрикции попали более 220 физических и юридических лиц, а всего в санкционном списке Лондона числится более 500 физических и юридических лиц из РФ. Кроме того, введены ограничения в отношении ЦБ РФ и ряда банков, для российских самолётов закрыто небо Великобритании, в портах введён запрет на приём российских судов.

О начале военной спецоперации по «демилитаризации» Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.

В то же время верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что по меньшей мере 102 гражданских лица были убиты и 304 ранены на Украине с момента начала военной спецоперации. Она также выразила опасение по поводу реальных цифр, которые, по её мнению, «значительно выше».