https://static.news.ru/photo/c359cb3a-3688-11ea-8b3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russia Look/Global Look Press

Проверка коснётся только тех кредитных организаций, которые сами заявили об обеспечении доступной для инвалидов среды.

ЦБ направит в банки тайных покупателей с ограниченными возможностями, они посетят офисы кредитных организаций и воспользуются услугами кол-центров, а также протестируют приложения для мобильных. По итогам этой проверки регулятор составит рейтинг банков по удобству для инвалидов, пишут «Известия».

Представитель ЦБ рассказал, что такое исследование нужно для конкретизации дорожной карты на 2020–2021 годы. ЦБ заплатит подрядчику за исследование 13,7 млн рублей.

Как сообщал NEWS.ru ранее, развитие системы сопровождаемого проживания инвалидов на дому потребует инвестиций и обучения специалистов в рамках программы «Доступная среда» до 2025 года. В настоящее время лишь некоторые организации могут подключиться к этому процессу, прокомментировал поручение главы РФ Владимира Путина министр труда и социальной защиты Максим Топилин.