https://static.news.ru/photo/dfeb2c56-3775-11ea-bc39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Развитие системы сопровождаемого проживания инвалидов на дому потребует инвестиций и обучения специалистов в рамках программы «Доступная среда» до 2025 года. В настоящее время лишь некоторые организации могут подключиться к этому процессу, прокомментировал поручение главы РФ Владимира Путина министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Чиновник добавил, что распоряжение руководителя государства стало реакцией на «большой запрос родителей детей-инвалидов и инвалидов на развитие технологий сопровождения», пишет ТАСС.

Это невероятно чувствительная тема, ошибок тут допустить нельзя. Но то, что регионы начинают работать по этому направлению — уже очень хороший сигнал. Это значит, что такой подход востребован, — отметил Топилин.

С 1 января 2020 года вступил в силу приказ Минтранса, согласно которому российские авиакомпании должны адаптировать всё новые самолёты под нужды малоподвижных граждан.

Согласно документу, на борту воздушного судна должен быть как минимум один туалет с оборудованием для инвалидов, перед туалетной комнатой должно быть место для разворота кресла-коляски, ряды сидений следует помечать тактильными маркерами, а пол в салоне должен иметь безбликовое покрытие.

Также приказ оговаривает наличие не менее 50% кресел со стороны прохода, оборудованных подвижными подлокотниками, писал NEWS.ru.