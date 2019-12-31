https://static.news.ru/photo/399ed61c-2c8b-11ea-ad46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приказ Минтранса, согласно которому российские авиакомпании должны адаптировать всё новые самолёты под нужды малоподвижных граждан, вступил в силу с 1 января 2020 года.

Согласно документу, на борту воздушного судна должен быть как минимум один туалет с оборудованием для инвалидов, перед туалетной комнатой должно быть место для разворота кресла-коляски, ряды сидений следует помечать тактильными маркерами, а пол в салоне должен иметь безбликовое покрытие.

Также приказ оговаривает наличие не менее 50% кресел со стороны прохода, оборудованных подвижными подлокотниками. Как рассказали ТАСС представители Минтранса, приказ распространяется только на самолёты, которые технически могут быть оснащены соответствующей инфраструктурой. Таким образом, под действия документа не подпадают легкомоторные летательные аппараты.

Ранее NEWS.ru писал об инициативе Минтранса оснастить российские самолёты бортовым оборудованием, которое позволит передавать диспетчерам расширенный набор данных о воздушном судне для детальной оценки его состояния в полёте.