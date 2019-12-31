Приказ Минтранса, согласно которому российские авиакомпании должны адаптировать всё новые самолёты под нужды малоподвижных граждан, вступил в силу с 1 января 2020 года.
Согласно документу, на борту воздушного судна должен быть как минимум один туалет с оборудованием для инвалидов, перед туалетной комнатой должно быть место для разворота кресла-коляски, ряды сидений следует помечать тактильными маркерами, а пол в салоне должен иметь безбликовое покрытие.
Также приказ оговаривает наличие не менее 50% кресел со стороны прохода, оборудованных подвижными подлокотниками. Как
Ранее NEWS.ru писал об инициативе Минтранса оснастить российские самолёты бортовым оборудованием, которое позволит передавать диспетчерам расширенный набор данных о воздушном судне для детальной оценки его состояния в полёте.
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