https://static.news.ru/photo/9a50be44-2bd2-11ea-b074-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёты в России предложено оснащать бортовым оборудованием, которое позволит передавать диспетчерам расширенный набор данных о воздушном судне для детальной оценки его состояния в полёте. Соответствующие изменения в авиационные правила подготовило Министерство транспорта.

Таким образом, предполагается повысить безопасность полётов, сказано в сообщении Минтранса.

Там подчеркнули, что информация с воздушных судов будет поступать на землю в режиме реального времени.

Аэродромный спецтранспорт также будет оснащён таким оборудованием. Это позволит повысить безопасность движения на лётном поле и предотвратить случаи, подобные катастрофе во Внуково в 2014 году, — уточнили в министерстве.

Имеется в виду столкновение частного самолёта Dassault Falcon 50EX со снегоуборочной машиной. В результате инцидента воздушное судно загорелось, погиб главный управляющий нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери.

Как пояснили в Минтрансе, внедрение необходимой наземной инфраструктуры уже осуществлено в десяти российских аэропортах. В целом программа переоснащения рассчитана до 2027 года.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил, что стоимость авиабилетов должна быть адекватной и посильной для граждан. Только в этом случае система региональных и местных авиаперевозок будет успешно работать и развиваться.