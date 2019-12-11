https://static.news.ru/photo/e94803c4-1c17-11ea-be06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Необходимо поддерживать стоимость авиабилетов на региональные рейсы посильной для граждан России. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Стоимость авиабилетов должна быть адекватной и посильной для граждан. Только в этом случае система региональных и местных авиаперевозок будет успешно работать и развиваться, — цитирует Путина ТАСС.

По словам президента России, необходимо развивать маршрутные сети в субъектах государства, потому что сейчас люди часто вынуждены лететь через Москву, чтобы попасть из одного субъекта в другой.

Как ранее писал NEWS.ru, рост цен на авиабилеты в 2020 году подтверждают авиаэксперты. Однако прайс будет ползти вверх не такими быстрыми темпами, как это прогнозируют (от 3 до 18 процентов) сервисы по продаже билетов.