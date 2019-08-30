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Центробанк (ЦБ) ожидает временного всплеска потребкредитования в преддверии вступления в силу повышенных надбавок к коэффициентам риска по займам. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Кредитные организации могут временно увеличивать кредитование в ожидании вступления в силу повышенных надбавок к коэффициентам риска, — передаёт ТАСС .

Регулятор напоминает, что к предоставленным с 1 октября необеспеченным потребительским кредитам будут применяться повышенные надбавки к коэффициентам риска.

Надбавки будут зависеть не только от полной стоимости кредита, но и показателя долговой нагрузки заёмщика.

В сегменте необеспеченного потребкредитования годовые темпы роста ссудной задолженности снизились с 25,3% в начале мая до 24,5% по состоянию на 1 августа, однако сохраняются на высоком уровне.

Как писал News.ru, в июле 2019 года банки выдали 1,64 млн кредитов на приобретение потребительских товаров. Этот показатель оказался на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.