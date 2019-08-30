Центробанк (ЦБ) ожидает временного всплеска потребкредитования в преддверии вступления в силу повышенных надбавок к коэффициентам риска по займам. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Кредитные организации могут временно увеличивать кредитование в ожидании вступления в силу повышенных надбавок к коэффициентам риска, — передаёт
ТАСС.
Регулятор напоминает, что к предоставленным с 1 октября необеспеченным потребительским кредитам будут применяться повышенные надбавки к коэффициентам риска.
Надбавки будут зависеть не только от полной стоимости кредита, но и показателя долговой нагрузки заёмщика.
В сегменте необеспеченного потребкредитования годовые темпы роста ссудной задолженности снизились с 25,3% в начале мая до 24,5% по состоянию на 1 августа, однако сохраняются на высоком уровне.
Как писал News.ru, в июле 2019 года банки выдали 1,64 млн кредитов на приобретение потребительских товаров. Этот показатель оказался на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.