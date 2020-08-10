ЦБ продлил часть регуляторных послаблений для банков

https://static.news.ru/photo/4e280a16-db10-11ea-972a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центробанк РФ принял решение продлить часть регуляторных послаблений для банков и микрофинансовых организаций (МФО).

Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Большая часть мер Банка России в связи с пандемией принималась на период с 1 марта до 30 сентября 2020 года. Банк России принял решения о продлении части регуляторных послаблений, о реализации новых контрциклических мер для поддержки экономики и о прекращении действия ряда временных мер, введённых в связи с пандемией, — отмечается в сообщении ЦБ.

Регулятор рекомендовал банкам и МФО до конца 2020 года приостановить практику выселения должников. Кроме того, кредитным организациями рекомендовано не назначать штрафы и пени по реструктуризированным кредитам для граждан, чьё финансовое положение ухудшилось из-за пандемии коронавируса. Ещё одна рекомендация касается обслуживания граждан по документам, срок которых истёк во временной промежуток с 1 февраля по 15 июля.

Для поддержания розничного кредитования Центробанк намерен снизить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, выданным с 1 сентября текущего года. Также Банк Росии отменил ограничения на размер эквайринговых комиссий.

Ранее глава департамента денежно-кредитной политики финансового регулятора Кирилл Тремасов заявил, что в ЦБ по-прежнему допускают дальнейшее снижение базовой процентной ставки, передавал NEWS.ru.