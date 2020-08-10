ЦБ продлил часть регуляторных послаблений для банков

Центробанк РФ принял решение продлить часть регуляторных послаблений для банков и микрофинансовых организаций (МФО).
Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
Большая часть мер Банка России в связи с пандемией принималась на период с 1 марта до 30 сентября 2020 года. Банк России принял решения о продлении части регуляторных послаблений, о реализации новых контрциклических мер для поддержки экономики и о прекращении действия ряда временных мер, введённых в связи с пандемией, — отмечается в сообщении ЦБ.
Регулятор рекомендовал банкам и МФО до конца 2020 года приостановить практику выселения должников. Кроме того, кредитным организациями рекомендовано не назначать штрафы и пени по реструктуризированным кредитам для граждан, чьё финансовое положение ухудшилось из-за пандемии коронавируса. Ещё одна рекомендация касается обслуживания граждан по документам, срок которых истёк во временной промежуток с 1 февраля по 15 июля.
Для поддержания розничного кредитования Центробанк намерен снизить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, выданным с 1 сентября текущего года. Также Банк Росии отменил ограничения на размер эквайринговых комиссий.
Ранее глава департамента денежно-кредитной политики финансового регулятора Кирилл Тремасов заявил, что в ЦБ по-прежнему допускают дальнейшее снижение базовой процентной ставки, передавал NEWS.ru.
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