ЦБ призвал не доверять мошенникам, пугающим россиян отключением от SWIFT

Центробанк призвал россиян не поддаваться панике и не доверять мошенникам, призывающим снять деньги со счетов, пока на Западе не отключили российские банки от международной системы SWIFT. Средства клиентов на счетах в кредитных учреждениях сохранены и доступны в любое время, отключение некоторых банков от SWIFT на это никак не повлияет, сообщает Банк России в Telegram-канале.

SWIFT — это просто финансовый мессенджер, которым пользуются банки по всему миру, его отключение создает неудобства для международной деятельности банков, но никак не влияет на операции внутри страны, — подчёркивается в сообщении.

Ранее стало известно, что ЕС планирует отключить от SWIFT в рамках санкционной политики ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Сбербанк и Газпромбанк в данный перечень не вошли.

Этот шаг призван изолировать учреждения от международных финансовых потоков, что значительно ограничит их глобальную деятельность. При необходимости чёрный список финансовых организаций может быть расширен.

Как заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, в случае отключения банков РФ от SWIFT её сможет заменить российская Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Она будет работать бесперебойно, к ней также смогут подключаться участники из-за границы.

При этом карты международных платёжных систем, выпущенные банками, подпавшими под санкции, продолжают работать внутри страны в обычном режиме.