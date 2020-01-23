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Банк России предложил дифференцировать надбавки к достаточности капитала для банков за их системную значимость. Об этом говорится в консультативном докладе ЦБ РФ.

Надбавка за системную значимость должна быть пропорциональна уровню системной значимости банка. Это значение оценивается степенью влияния потенциальной потери банка финансовой устойчивости на финансовую систему и экономику, — уточняется в докладе.

Банком России была установлена единая надбавка к нормативу достаточности капитала за системную значимость с 1 января 2016 года в размере 0,15% от активов, взвешенных по риску, с ежегодным повышением её до достижения величины в 1% (с 1 января 2019 года).

Как ранее писал NEWS.ru, бизнесмен Олег Дерипаска возложил на Центробанк ответственность за стагнацию последних шести лет и отсутствие прогресса в решении проблемы бедности. Он считает, что регулятор необходимо реформировать.