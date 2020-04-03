ЦБ ожидает роста рефинансирования ипотеки после преодоления пандемии

https://static.news.ru/photo/7dc60d3e-75b9-11ea-803e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снижение ставок и, как следствие, рост операций по рефинансированию ипотечных кредитов ожидает рынок после преодоления пандемии коронавируса. Об этом заявили в Банке России.

После преодоления пандемии нового коронавируса и возобновления снижения ставок [...] можно ожидать роста операций по рефинансированию, — цитирует ТАСС сообщение регулятора.

Отмечается, что это приведёт к снижению нагрузки на заёмщиков по обслуживанию долга и снижению рисков. В свою очередь, ипотечные кредиты будут сохранять привлекательность для банков и оставаться важным источником финансирования жилищного строительства.

Как писал NEWS.ru, общественная организация «Деловая Россия» выступила с инициативой по разработке программы ипотечного кредитования на первичное жильё под 2% годовых. Её планируют реализовать с помощью государственного субсидирования ставок.