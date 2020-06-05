ЦБ: господдержка в период пандемии не «взорвёт» инфляцию

https://static.news.ru/photo/17946bf4-a733-11ea-8b68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Куров/NEWS.ru

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что государственная поддержка граждан в период пандемии компенсирует снижение доходов населения. По её словам, это не должно вызвать «взрыва» инфляции.

Она отметила, что при принятии решений по кредитно-денежной политике ЦБ всегда учитывает расходы бюджета. В результате инфляция остаётся под контролем, передаёт ТАСС.

На наш взгляд, никакого взрыва инфляции не будет, — подчеркнула она.

NEWS.ru писал, что до конца лета могут закрыться более миллиона предприятий малого и среднего бизнеса. Их число будет зависеть от мер поддержки, которые примут в правительстве.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что пандемия коронавируса повлияла на бизнес почти 70% предприятий. Ключевыми трудностями стали невозможность выплаты зарплаты, проблемы с оплатой аренды и налога на имущество.

При этом господдержку в РФ могут получить лишь 9% малых и средних предприятий Об этом заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.