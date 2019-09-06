https://static.news.ru/photo/7a060a7e-d08b-11e9-9bbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Приказ Банка России от 5 сентября 2019 года прекращает действие трёх лицензий страховой компании «Поволжский страховой альянс». Информация об этом размещена на сайте регулятора.

Теперь компания не может осуществлять добровольное личное страхование, кроме добровольного страхования жизни. Также ей запрещено страховать имущество и продавать полисы ОСАГО, указано в документах ЦБ.

Лицензии отозваны из-за неоднократного нарушения страхового законодательства. Согласно данным регулятора, Поволжский страховой альянс нарушил порядок инвестирования средств страховых резервов. В результате чего величина активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, перестала соответствовать требованиям. Их количество превысило 20% от величины страховых резервов, указано в сообщении Банка России.

Ранее News.ru писал, что российские аптеки могут потерять свои лицензии из-за неправильного хранения препаратов. Этому будет содействовать новый вид инспекции, который позволит проверить условия хранения товара.