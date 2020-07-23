ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка «Невастройинвест»

ЦБ РФ с 24 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Невастройинвест», зарегистрированного в Санкт-Петербурге.
Решение регулятора связано с нарушениями кредитной организацией федерального законодательства и нормативов Центробанка в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, также банк проводил сомнительные транзитные операции, связанные с «теневой» продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам,
Деятельность банка «носила выраженный кэптивный характер», добавили в ЦБ.
Также указывается, что существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юрлиц, связанных с его основным собственником. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды.
Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому все вкладчики получат суммы вкладов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика. Выплаты начнутся 7 августа через АСВ.
Как писал NEWS.ru ранее, Банк России отозвал лицензию у московского Народного банка 24 июля. Уточняется, что основным направлением деятельности банка являлось предоставление банковских гарантий, объём которых в несколько раз превышал размер его собственных средств.
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