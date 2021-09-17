ЦБ отозвал лицензию у банка «Платина»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Платины» в связи с нарушением федеральных законов о банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По данным регулятора, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем к нему неоднократно применялись соответствующие меры. Банк допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, в частности, проводил непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчётов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

В банке назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

Отмечается, что банк является участником системы страхования вкладов, поэтому все суммы будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного клиента. Выплата вкладов производится Агентством по страхованию вкладов.

Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у зарегистрированного в Саранске КС Банка. По данным регулятора, банк искусственно улучшал финансовые показатели, занижая величину резервов, нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, а также работал в интересах собственников и связанных с ними компаний. При этом более половины задолженности таких компаний составляли проблемные ссуды.