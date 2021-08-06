Центробанк отозвал лицензию у «КС Банка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В четверг, 5 августа, резко сократился объём поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа». Об этом говорится на сайте немецкого газотранспортного оператора Gascade, примерно в 18:00 по московскому времени прокачка рухнула с 1,92–2,1 миллиона кубометров в час до 1 миллиона.

До этого прокачка по газопроводу снизилась с 84 миллионов кубометров в сутки до 55 миллионов. Это в 3,5 раза меньше, чем в конце июля. Причиной нового падения могла стать авария...