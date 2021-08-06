16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Центробанк отозвал лицензию у «КС Банка»

10:03, 06 августа 2021
Центробанк отозвал лицензию у «КС Банка» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у зарегистрированного в Саранске КС Банка. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЦБ.

По данным регулятора, банк искусственно улучшал финансовые показатели, занижая величину резервов, нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, а также работал в интересах собственников и связанных с ними компаний. При этом более половины задолженности таких компаний составляли проблемные ссуды.

В банк назначена временная администрация, полномочия его исполнительных органов приостановлены. Вкладчики банка смогут получить все вложенные средства, но не более 1,4 млн руб. на человека.

Ранее Банк России отозвал лицензии у АО «РУНА-БАНК» и НКО «Русское финансовое общество». РУНА-БАНК был убыточен с 2019 года и нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, а также федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». При этом банк функционировал в условиях корпоративного конфликта и проводил непрозрачные операции электронной коммерции.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео