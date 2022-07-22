ЦБ опустил ключевую ставку до 8%: что важно знать Такого резкого понижения с 9,5% мало кто ждал

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Центробанк внезапно, почти без анонсов снизил ключевую ставку с 9,5% сразу до 8%. Также Банк России улучшил свои прогнозы по инфляции и ВВП на этот год. Приводим заявление Совета директоров банка, главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и рассказываем, как и когда изменение ключевой ставки повлияет на российский бюджет, курс рубля, ставки по кредитам и вкладам.

Прогнозы ЦБ

Ключевая ставка снижена на 150 базисных пунктов (долей процентов) — точно так же, как и 10 июня. Тогда ставку опускали с 11% до 9,5%. Это может означать несколько вещей: ЦБ оптимистично настроен по поводу будущей инфляции, либо хочет понизить курс рубля для большего пополнения бюджета доходами от продажи сырья за доллары. Либо — понизить ставки по вкладам, чтобы люди не копили деньги, а тратили их, тем самым развивая экономику. Либо все вместе.

Для начала приведем сценарии от совета директоров Центробанка:

— инфляция по итогу этого года составит 12%—15% против ожидаемых ранее 14%—17%;

— в 2023-м по сравнению с 2022-м цены поднимутся только на 5%—7%;

— в конце 2024-го инфляция и вовсе составит 4% (цель, которой все время пытается достичь ЦБ);

— ВВП упадет в этом году на 4%—6%, а не на 8%—10%, как прогнозировалось в апреле;

— зато на следующие два года прогнозы по ВВП стали хуже апрельских;

— в 2023-м экономика упадет на 1%—4%, а не на 0%—3%;

— в 2024-м ВВП вырастет на 1,5% — 2,5%, а не на 2,5% — 3,5%;

— ключевая ставка до конца года может снизиться до 7,4% (или остаться такой же);

—в 2023-м средняя ключевая ставка составит 6,5%-8,5%, в 2024-м — 6%-7%.

Но, напомним, это всего лишь прогнозы, которые ЦБ регулярно корректирует.

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Заявления Набиуллиной

На изменение прогнозов могут повлиять: темпы мировой рецессии, геополитические риски, бюджетная политика страны и то, будет ли население тратить свои деньги, развивая экономику, или продолжит копить.

Цены снижаются почти без перерыва уже девять недель. Основная причина — коррекция цен после резкого повышения в марте.

Из-за укрепления рубля население и предприятия стали меньше бояться инфляции.

Хождение доллара в России запрещать не будут.

Экономический спад будет более растянутым во времени и, возможно, менее глубоким, чем думали раньше.

Импорт в Россию начал восстанавливаться.

Ситуация на рынке труда «спокойная», безработица — на «исторических минимумах».

Влияние на кредиты, вклады и рубль

Ставки по еще не взятым потребительским, ипотечным кредитам и вкладам уменьшатся уже в ближайшие дни — недели. Но важно помнить, что не все банки и не всегда идут на соответствующие понижения кредитных ставок. К примеру, после июньского снижения ключевой до 9,5% у ряда банков ипотека до сих пор выдается под 12% и выше.

По расчетам трейдера Вячеслава Зайченко, через неделю доллар, который на данный момент стоит 58,3 руб., будет находиться в коридоре 64,8 — 67,3 руб. Евро, равный сейчас 59,1, вырастет до 66,5 — 73. Эксперт отмечает, что банк специально понизил ключевую ставку, чтобы сделать рубль более дешевым. Ведь Россия продает нефть и другие товары за доллары, и слабый доллар приносит в наш бюджет меньше рублей, необходимых для покрытия социальных обязательств властей.

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Однако тенденция к ослаблению рубля будет краткосрочной, говорит Зайченко. Рубль будет сильно слабеть к иновалюте только при восстановлении западного импорта (а этого эксперт из-за усиления Китая не ждет). Или когда экономика страны перейдет от сырьевой модели к индустриальной (что тоже пока не очевидно). Поэтому в целом преобладание экспорта над импортом продолжит укреплять рубль, и его поступления в бюджет будут меньше ожидаемых. Если же западным странам удастся сбить цены на российскую нефть или они просядут по причине мировой рецессии, по бюджету страны будет дополнительно нанесен мощный удар.