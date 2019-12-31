https://static.news.ru/photo/9a7f5bfe-2c19-11ea-a1b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Центробанк с 1 января начинает взимать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей. Система позволяет клиентам разных банков переводить друг другу деньги по номеру телефона.

Центробанк будет брать от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы и от банка-отправителя, и от банка-получателя. При этом ЦБ может ограничивать размер комиссии, который будут брать банки с клиентов, пишет ТАСС.

На данный момент в Системе быстрых платежей более 30 участников, в том числе 10 крупнейших банков. По состоянию на 25 декабря уже минувшего года россияне совершили 6,3 млн операций на 55 млрд рублей. При этом средняя сумма перевода составляет 8,8 тыс. рублей. Для обычных пользователей сервис также может стать платным — об этом намерении заявили уже некоторые банки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Банк России будет взимать с банков комиссию за переводы денег через Систему быстрых платежей с 1 января 2020 года. Переводы по номеру телефона могут стать платными для россиян, так как банки будут вынуждены переложить часть издержек на клиентов, считают эксперты.