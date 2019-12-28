https://static.news.ru/photo/238e5aa8-208f-11ea-ae62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Банк России будет взимать с банков комиссию за переводы денег через Систему быстрых платежей с 1 января 2020 года. Переводы по номеру телефона могут стать платными для россиян, так как банки будут вынуждены переложить часть издержек на клиентов, считают эксперты. Некоторые банки уже практикуют списания до 1,5%.

Предполагается, что комиссию участники рынка будут платить поровну: половину заплатит банк отправителя, а другую — организация получателя. Дополнительные издержки могут обернуться тем, что банки будут вынуждены переложить часть затрат на клиентов, объяснил директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский в разговоре с «Газетой.Ru».

Ряд банков уже взимает комиссию за пользование услугой быстрых платежей. К примеру, «СБК-банк» берёт 1% с переводов, сумма которых превышает шесть тысяч рублей за сутки. Также комиссию берёт «Райффайзенбанк» за транзакции свыше 10 тысяч рублей.

До начала февраля 2020 года все переводы через СБП в сторонние банки — участники системы останутся бесплатными для клиентов «Росбанка». Также от комиссии отказываются «Тинькофф Банк» и «ФК Открытие».

По данным Национальной системы платёжных карт, с момента запуска Системы быстрых платежей число её пользователей превысило 1,3 млн человек. Всего россияне перевели друг другу таким способом около 48 млрд рублей, совершив более 5,5 млн операций.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперимент по отказу от наличных расчётов может сорваться из-за позиции ЦБ.