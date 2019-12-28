Российские чиновники могут отказаться от проведения эксперимента, который предполагал выплаты физическим лицам организациями за работы и услуги по гражданско-правовым договорам только в безналичной форме. Идею не поддержал Центробанк РФ.
Как
Однако Минэкономразвития обратилось в декабре в правительство с просьбой снять с контроля этот пункт плана мероприятий, сославшись на ответ финансового регулятора. ЦБ посчитал, что, несмотря на постоянно растущую долю безналичных операций в расчётах физлиц, «вопросы доступности платёжных услуг в отдалённых и малонаселённых регионах сохраняются».
Минэкономразвития констатировало, что «без принципиальной поддержки и участия ЦБ провести эксперимент невозможно». Дальнейшую судьбу пилотного проекта предлагается решить кабмину «с учётом позиции Банка России».
Как ранее сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин подписал закон, дающий Центральному банку право реализовывать ценные бумаги санируемых банков по частям.
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