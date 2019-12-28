https://static.news.ru/photo/fbbf22b2-2b12-11ea-9660-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские чиновники могут отказаться от проведения эксперимента, который предполагал выплаты физическим лицам организациями за работы и услуги по гражданско-правовым договорам только в безналичной форме. Идею не поддержал Центробанк РФ.

Как пишет «Интерфакс», возможность реализации пилотного проекта по сокращению наличного оборота рассматривалась в рамках плана мероприятий по улучшению администрирования доходов бюджетов, утверждённого в мае 2019 года министром финансов Антоном Силуановым. Минэкономразвития предложило ряду регионов оценить целесообразность эксперимента. В его поддержку высказались Москва, Санкт-Петербург, Московская, Калининградская, Кировская, Воронежская, Вологодская и Новгородская области. Министерство поручило ЦБ РФ разработать механизм реализации эксперимента в этих регионах.

Однако Минэкономразвития обратилось в декабре в правительство с просьбой снять с контроля этот пункт плана мероприятий, сославшись на ответ финансового регулятора. ЦБ посчитал, что, несмотря на постоянно растущую долю безналичных операций в расчётах физлиц, «вопросы доступности платёжных услуг в отдалённых и малонаселённых регионах сохраняются».

Минэкономразвития констатировало, что «без принципиальной поддержки и участия ЦБ провести эксперимент невозможно». Дальнейшую судьбу пилотного проекта предлагается решить кабмину «с учётом позиции Банка России».

Как ранее сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин подписал закон, дающий Центральному банку право реализовывать ценные бумаги санируемых банков по частям.