https://static.news.ru/photo/8629527a-2af4-11ea-b1c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин подписал закон, дающий Центральному банку право реализовывать ценные бумаги санируемых банков по частям, напрямую одному инвестору или на открытом рынке. Начальная стоимость акций на подобных торгах определится на основе размера капитала кредитной организации. Его значение рассчитает ЦБ по своей методике.

Если аукцион не состоится из-за того, что заявку подал только один участник, Банк России сможет договориться с ним о более низкой стартовой цене продажи (при проведении торгов с повышением начальной стоимости) или минимальной цены их реализации (при проведении торгов с понижением стартовой цены), говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что объём выдачи ипотеки в России может достигнуть более 3,5 трлн рублей в 2020 году. Так считают аналитики Сбербанка. Они связывают бум с доступностью ставок.

Так, выдачи ипотечных кредитов росли до 2014 года и составили на этот период 1,8 трлн рублей. Затем произошло снижение до 1,2 трлн рублей в 2015 году. В 2016 году зафиксирован объём в 1,5 трлн рублей, в 2017 году — 2 трлн рублей, в 2018 году — 3 трлн рублей.

При этом рост рублёвых ставок в конце 2018 года привёл к росту стоимости ипотеки в начале 2019 года более чем на 1 п.п. (процентный пункт), и в результате средняя за год ставка выдачи в 2019 году окажется выше (2,9 трлн рублей), чем в 2018 году, говорится в материале «Банковские итоги 2019 года».