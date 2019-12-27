https://static.news.ru/photo/e2010d48-28c1-11ea-82aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объём выдачи ипотеки в России может достигнуть более 3,5 трлн рублей в 2020 году. Так считают аналитики Сбербанка. Они связывают бум с доступностью ставок.

Так, выдачи ипотечных кредитов росли до 2014 года и составили на этот период 1,8 трлн рублей. Затем произошло снижение до 1,2 трлн рублей в 2015 году. В 2016 году зафиксирован объем в 1,5 трлн рублей, в 2017 году — 2 трлн рублей, в 2018 году — 3 трлн рублей.

При этом рост рублёвых ставок в конце 2018 года привел к росту стоимости ипотеки в начале 2019 года более чем на 1 п. п., и в результате средняя за год ставка выдач в 2019 году окажется выше (2,9 трлн рублей), чем в 2018 году, говорится в материале «Банковские итоги 2019 года».

Ранее первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что компания прорабатывает вопрос возобновления программы рефинансирования ранее выданных им ипотечных кредитов. Это предоставит возможность заёмщикам уменьшить платежи по кредиту, полученному по более высокой ставке

5 октября Центробанк оценил доступность ипотеки для семей в зависимости от количества детей. Так, жильё площадью 18 кв. м на одного человека могут позволить 30,2% семей с одним ребёнком, 16,3% семей с двумя детьми и только 5,1% с тремя. А жильё площадью 30 кв. м на одного человека способны приобрести в ипотеку 20,9% семей с одним ребёнком, 10,8% с двумя детьми и 3,1% с тремя, писал NEWS.ru.