Сценарии для России от Центробанка: хороший, хилый, злой Эксперт: кризис-2008 может вернуться в страну уже в конце года

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Банк России опубликовал доклад с тремя прогнозами для страны на ближайшие годы. В первом, базовом, все относительно мягко — годовая инфляция в 2023-м составит 5–7%. Второй, адаптационный сценарий обещает быструю перестройку экономики и инфляцию около 4%. А вот при кризисном сценарии Россия может опять испытать 13–16%, и страна столкнется с мировым кризисом а-ля 2007–2008. Прогнозы ЦБ специально для NEWS.ru оценил экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

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Базовым ЦБ называет наиболее вероятный сценарий. По нему крупнейшие центробанки мира продолжат повышать ставки в ответ на ускорение инфляции и это приведет к замедлению роста мировой экономики. Ведь кредиты для бизнеса и граждан станут дороже. Масштабной мировой рецессии (сокращения ВВП в течение двух и более кварталов подряд) удастся избежать, но введенные против России санкции сохранятся до конца 2025-го.

В 2022 году и в течение большей части 2023 года российская экономика будет сокращаться, подстраиваясь к изменившимся внешним условиям, — сказано в документе.

Параметры

Инфляция: 12–15% по итогу 2022-го , 5–7% — в 2023-м , 4% — в 2024–2025-м .

, 5–7% — , 4% — в . Ключевая ставка: 10,5–10,8% в 2022-м , 6,5–8,5% — в 2023-м , 6–7% в 2024-м, 5–6% в 2025-м .

, 6,5–8,5% — в , 6–7% в 2024-м, 5–6% в . Валовый внутренний продукт: упадет на 4–6% в 2022-м, на 1–4% в 2023-м, а дальше будет расти: на 1,5–2,5% в 2024-м и еще на столько же — в 2025-м.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оптимистичный вариант

Сценарий «Ускоренная адаптация»: ситуация в мире остается как в базовом, но российская экономика быстрее адаптируется к новым условиям. Произойдет это в первую очередь за счет усиления параллельного импорта и быстрого роста спроса на товары и услуги. Кроме того, ситуация в логистике улучшится и вырастет экспорт нефти и газа.

Новые партнерства и более прочные экономические связи приведут к тому, что, в отличие от базового, в этом сценарии небольшой рост российской экономики возможен уже по итогам 2023 года, — сказано в документе.

Параметры

Инфляция: 12–15% в 2022-м , 3,5–5,5% в 2023-м , 4% в 2024-м и столько же в 2025-м .

, 3,5–5,5% в , 4% в и столько же в . Ключевая ставка: 10,5–10,8% в 2022-м , 5,5–7,5% в 2023-м , 5–6% в 2024–2025-м .

, 5,5–7,5% в , 5–6% в . Валовый внутренний продукт: минус 4–6% в 2022-м, минус 2% — плюс 1% в 2023-м, плюс 2,5–3,5% в 2024-м, плюс 2–3% в 2025-м.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пессимистичный прогноз

В сценарии «Глобальный кризис» страны все больше торгуют друг с другом внутри региональных блоков. На этом фоне в начале 2023 года ожидаются два риска, усиливающих друг друга.

Первый — высокая инфляция в крупнейших экономиках может потребовать более резких и сильных повышений ключевой ставки мировыми центробанками. Это приведет к рецессии и сильно ударит по странам с формирующимися рынками и большим объемом внешнего долга.

Второй (и главный для России) риск — усиление геополитической напряженности, торговых войн и введение новых санкций против российской экономики.

Сочетание этих событий может усилить дисбалансы в мировой экономике и привести к новому глобальному финансовому и экономическому кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2007–2008 годов (когда конкретно это случится, ЦБ не уточняет. — NEWS.ru), — сказано в докладе.

Параметры

Инфляция: 12–15% в 2022-м , 13–16% в 2023-м , 8–9% в 2024-м и 4% в 2025-м .

, 13–16% в , 8–9% в и 4% в . Ключевая ставка: 10,5–10,8% в 2022-м , 11,5 —13,5% в 2023-м , 12–13% в 2024-м , 6–7% в 2025-м .

, 11,5 —13,5% в , 12–13% в , 6–7% в . Валовый внутренний продукт: минус 4–6% в 2022-м, минус 5,5–8,5% в 2023-м, минус 2–3% в 2024-м, плюс от нуля до 1% в 2025-м.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как все будет на самом деле

Экс-министр экономики Андрей Нечаев считает, что ситуация в России в конце этого года может даже ухудшиться по сравнению с 2007–2008-м. Ведь на этот раз экономический спад будет сочетаться с такой высокой инфляцией, которой раньше не было. Наиболее опасными эксперт называет технологические санкции, которые будут действовать «постепенно и по нарастающей».

«Есть уже первые признаки в крайне болезненном секторе авиаперевозок. Недавно „Аэрофлот“ и еще несколько авиаперевозчиков [по информации Reuters] начали разбирать самолеты на запчасти, а крупнейший грузовой перевозчик „Волга-Днепр“ увольняет более 200 пилотов (дочерних авиакомпаний AirBridgeCargo и „Атран“. — NEWS.ru)», — сказал Нечаев.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Андрей Нечаев

В то же время часть отраслей будут развиваться в рамках импортозамещения — например, заменять ушедшие заграничные бренды товаров и услуг. Это не остановит экономический спад, но, по крайней мере, не усилит его, добавляет эксперт.

Говорить же сейчас, каким он будет, все равно что гадать на кофейной гуще, отмечает Нечаев.