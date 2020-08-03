ЦБ: цены на нефть могут снова упасть из-за затяжного характера пандемии

https://static.news.ru/photo/c1ad5490-d5a8-11ea-8727-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Распространение коронавируса в мире в случае, если оно окажется более продолжительным и масштабным, может снова привести к обвалу цен на нефть. Об этом сообщается в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

Гораздо более продолжительное и масштабное, чем заложено в базовом сценарии, распространение коронавируса в России и других странах может привести к повторному введению некоторых ограничений или длительному сохранению текущих ограничительных мер во второй половине 2020 года, — считает Банк России.

Из-за этого, как поясняется в докладе, даже несмотря на усилия ОПЕК+ по регулированию добычи и сдерживанию таким образом избыточного предложения, цена на нефть может опуститься заметно ниже траектории, заложенной в базовый сценарий, отмечают аналитики ЦБ.

Снижение мировых цен на энергоресурсы и нефть, связанное с пандемией коронавируса, оказало шокирующий эффект на российскую экономику, сообщил помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин.

В середине июля первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщал, что устойчивый рост экономики России в 3% возможен только при проведении структурных реформ.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что российская экономика в настоящее время находится в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без проведения структурных реформ. По его словам, стране в ближайшие годы придётся быстро уходить от нефтяной структуры экономики, так как нужны более значимые вложения в человеческий капитал. Он подчеркнул, что власти должны действовать более решительно в борьбе с текущим кризисом.

Также о грядущем экономическом упадке России заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уверен, что вызванный пандемией коронавируса и низкими ценами на нефть кризис не закончился. Песков отметил, что в Кремле смотрят на кризис как на глобальную проблему.

В ООН считают, что пандемия коронавируса может привести к катастрофическим последствиям для мировой экономики. В организации уверены, что 1,6 млрд человек останутся без заработка, а 60 млн будут в состоянии крайней нищеты.

Как писал NEWS.ru, в понедельник российская нефтегазовая компания «Роснефть» остановила добычу нефти на проекте «Сахалинморнефтегаз» из-за ограничений по сделке ОПЕК+.