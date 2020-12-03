ЦБ аннулировал лицензию у подмосковного Дом-Банка

https://static.news.ru/photo/5e2c2fb8-3606-11eb-98e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центробанк принял решение аннулировать лицензию на осуществление банковских операций у подмосковного Дом-Банка.

Соответствующий приказ был обнародован 4 декабря. Аннулирование лицензии связано с ходатайством кредитной организации, направленным в ЦБ после решения общего собрания акционеров о её добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса РФ).

В сообщении регулятора отмечается , что Дом-Банк имеет достаточное имущество для удовлетворения требований кредиторов.

Дом-Банк — участник системы страхования вкладов, по величине активов на 1 ноября он располагался на 384-й строчке в российской банковской системе.

Ранее Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у московского Евроазиатского инвестиционного банка.

Как писал NEWS.ru, восстановление прибыли российских банков до уровня прошлого года может занять около года. За это время лицензии могут потерять около 35 кредитных организаций.