ЦБ аннулировал лицензию у московского Оргбанка

https://static.news.ru/photo/2cad5bfa-d563-11ea-9884-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Саверкин/ТАСС

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Оргбанка приказом от 3 августа 2020.

Основанием для аннулирования лицензии у МБО «Оргбанк» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о её добровольной ликвидации, — говорится в сообщении регулятора.

ЦБ отмечает, что кредитная организация обладает достаточным имуществом для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов.

В банковской системе РФ Оргбанк занимал 325-е место и являлся участником системы страхования вкладов.

Как ранее писал NEWS.ru, 24 июля Банк России отозвал лицензию у московского Народного банка. Основным направлением деятельности банка являлось предоставление банковских гарантий, объём которых в несколько раз превышал размер его собственных средств.