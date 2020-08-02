ЦБ аннулировал лицензию у московского Оргбанка

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Оргбанка приказом от 3 августа 2020.
Основанием для аннулирования лицензии у МБО «Оргбанк» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о её добровольной ликвидации, — говорится в сообщении регулятора.
ЦБ отмечает, что кредитная организация обладает достаточным имуществом для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов.
В банковской системе РФ Оргбанк занимал 325-е место и являлся участником системы страхования вкладов.
Как ранее писал NEWS.ru, 24 июля Банк России отозвал лицензию у московского Народного банка. Основным направлением деятельности банка являлось предоставление банковских гарантий, объём которых в несколько раз превышал размер его собственных средств.
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