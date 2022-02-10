Бывший глава «Нафтогаза» назвал «катастрофическую ошибку» компании

Руководство украинского «Нафтогаза» совершило «катастрофическую ошибку», не закупив вовремя газ для отопительного сезона. Об этом в интервью Forbes заявил бывший глава компании Андрей Коболев. По его словам, компания начала превращаться в банкрота, который вынужден просить деньги из государственного бюджета.

Отвечая на вопрос, хватит ли Украине газа до конца зимы, экс-глава компании заявил , что это будет зависеть от погоды и добавил, что компания уже начала импортировать газ, несмотря на его достаточные запасы на данный момент. По его словам, следующей зимой компании потребуется импортировать около 8 млрд кубометров газа, цена которого, по его мнению, установится на уровне $500-600 за тысячу кубометров.

Где они найдут столько денег, чтобы восстановить запасы газа в следующем году? Я даже об этом думать не хочу — страшно. Скорее всего, придётся просить у государства, — заключил Коболев.

Ранее Коболев предрёк воровство российского газа на Украине из транзитной трубы, если «Нафтогаз» не обеспечит достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов. По его словам, реакция Москвы на это будет предсказуемой: остановка транзита топлива через Украину и разрыв существующего контракта.