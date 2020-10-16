Бывшие главы ЦБ: вряд ли «Тинькофф» и «Яндекс» сговорились об инсайдерстве

Банк России проверит не имеющий розничных отделений онлайн-банк «Тинькофф» и IT-компанию «Яндекс» на предмет установления признаков инсайдерской торговли после срыва сделки между ними. Об этом сообщил СМИ директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. По его словам, это стандартная практика и проверять TCS Group (в которую входит Тинькофф банк) и «Яндекс» будут «в любом случае». В свою очередь опрошенные NEWS.ru бывшие топ-менеджеры Центрального банка России, убеждены, что никакого сговора не было.

По словам Ляха, о наличии таких признаков или выявлении подозрительных операций ЦБ сообщит после окончания расследования, в том числе для того, чтобы опосредованно не воздействовать на котировки. В Банке России также отметили, что проверка подобных ситуаций является стандартной практикой.

Проверять будем в любом случае. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли, — сказал Лях.

Валерий Лях cbr.ru

Ранее в пятницу «Тинькофф» объявил о выходе из переговоров с «Яндексом» о покупке группы за $5,48 млрд. Акции IT-компании в моменте упали более чем на 4%, TCS Group Holding — более чем на 7%.

Позже основатель Тинькофф банка Олег Тиньков выступил с официальным разъяснением, почему были прекращены переговоры. В письме сотрудникам банка говорится о том, что сам он хотел слияния ради создания самой большой частной компании в России (чтобы за счёт синергии двух сервисов резко нарастить клиентскую базу). При этом представители «Яндекса», по его заверениям, настаивали на поглощении.

Между тем один из источников Forbes проинформировал, что Тиньков хотел активно участвовать в бизнесе, что не приветствовали в «Яндексе», и миллиардеру это не понравилось.

О планах «Яндекса» купить TCS Group за $5,48 млрд стало известно ещё 22 сентября. На фоне объявления о запланированной сделке бумаги компаний резко пошли вверх (на 3% и на 7,3% соответственно).

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

14 октября издание The Bell со ссылкой на источники сообщило, что Владимир Евтушенков, владелец АФК «Система», которой принадлежит контрольный пакет МТС, ведёт переговоры о покупке Тинькофф банка с Тиньковым. По словам источника, деньги на покупку Евтушенков якобы хотел занять в Сбербанке, и такая сделка рассматривалась «в качестве варианта создания „мягкого консорциума“ между госбанком, МТС и Тинькофф банком». О том, что Тиньков вёл такие переговоры, рассказывало и агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Однако инвестиционные аналитики Газпромбанка и «Атона» в своих ежедневных отчётах делали прогнозы (их приводит РБК), что возможная покупка Тинькофф банка может негативно повлиять на АФК «Система» или МТС. Причина состоит в том, что у компаний увеличится долговая нагрузка, что повлияет на отношения с банками-кредиторами.

В беседе с обозревателем NEWS.ru экс-глава Банка России и член набсовета ВТБ Сергей Дубинин высказал принципиальное сомнение в том, что «Яндекс» и «Тинькофф» имели «инсайдерский» сговор.

Я не думаю, что это был сговор. Тут, скорее, возникает, конечно, вопрос, кто в ходе объявлений о вероятной сделке реальный бенефициар (получатель выгоды), кто мог продавать свой пакет. Сейчас важно понять, зачем была проделана такая публичная акция о намерениях. Если факта продажи пакета в этот момент не было, а это легко проверить, то я не вижу предмета для каких-то упрёков. Мало ли какие сделки срываются. Сергей Дубинин экс-глава Банка России и член набсовета ВТБ экс-глава Банка России и член набсовета ВТБ

В свою очередь вице-президент Ассоциации банков России и экс-глава Центробанка РФ Александр Хандруев также полагает, что сговора, скорее всего, не было.

Вряд ли кто-то хотел кого-то обмануть или на этом заработать. Можно что угодно говорить о торговом «инсайде», но сама по себе сделка такого рода — вещь очень сложная. Её очень сложно структурировать. Мировая практика показывает, что больше половины сделок, подобных этой, оканчиваются неудачей. Непонятно, экосистему какого типа хотели создать «Яндекс» и «Тинькофф». Александр Хандруев вице-президент Ассоциации банков России и бывший председатель ЦБ вице-президент Ассоциации банков России и бывший председатель ЦБ

О самом Тинькофф банке Хандруев сообщил, что эта кредитно-финансовая структура находилась под особым присмотром Центробанка. Банкир отметил, что в банке Олега Тинькова очень сильная команда, например, весьма сильный председатель правления Оливер Хьюз.

Стоит вопрос, кто ещё сильнее сейчас по экосистеме — «Тинькофф» или «Яндекс». В любом случае все банки России ждёт модель развития, опробованная «Сбером». Если не считать возможных региональных банковских структур, — сказал Хандруев.