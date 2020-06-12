Федеральный бюджет России в январе — мае был исполнен с рекордным дефицитом. В мае он составил в округлении 656 млрд рублей. При этом доходы сложились в объёме 889 млрд рублей. Сопоставимые объёмы майских доходов были в 2015 году 811 млрд рублей и в 2016-м — 736 млрд рублей. Об этом говорится в официальном сообщении Минфина о предварительной оценке исполнения бюджета. Любопытно, что министерство умалчивает данные за май по доле дефицита бюджета в российской экономике, на основе которых можно было бы оценить изменение номинального ВВП. В апреле такой показатель на фоне эпидемии в стране рухнул на добрых 27% в годовом выражении. По предположениям опрошенных экономистов, Минфин, скорее всего, пойдёт на раскрытие доли дефицита бюджета в ВВП лишь после первоиюльского голосования по конституционным поправкам.

Как стало известно, федеральный бюджет РФ в январе — мае был исполнен с дефицитом 410 млрд рублей (в мае прошлого года, по данным Казначейства, доходы составляли 1 трлн 506 млрд рублей). Доходы бюджета в месяц, когда экспортная пошлина на нефть находилась на минимуме в истории современной системы налогообложения ($6,8 за тонну), а ненефтегазовые доходы снижались из-за карантинных ограничений в экономике, предсказуемо упали и оказались на минимуме для мая за несколько лет.

Размер дефицита к объёму ВВП в материалах министерства, вопреки стандартной практике, не приводится. Примечательно, что Минфин не стал комментировать причины отсутствия этих параметров в своих официальных заявлениях и релизах.

Как отметили опрошенные экономисты, в январе — апреле бюджет был исполнен с профицитом почти 123 млрд рублей, или 0,4% ВВП, в первом квартале — с профицитом 12,4 млрд рублей, или 0,05% ВВП, в январе — феврале — с дефицитом 1,7% ВВП, в январе — с дефицитом 2% ВВП.

К слову, позже Федеральное казначейство оценивало профицит бюджета в январе — апреле примерно в 247 млрд рублей.

На 2020 год общий размер ВВП должен был составить приблизительно 113 трлн рублей, напоминает первый вице-президент организации «Опора России» Павел Сигал. Доходы планировались на уровне 20,4 трлн рублей, расходы — 19,5 трлн рублей, профицит бюджета — около 876 млрд рублей, уточняет специалист.

То, что по итогам пяти месяцев зафиксирован дефицит бюджета на уровне более 400 млрд рублей — следствие падения нефтяных цен и стоимости природного газа на внешних рынках, а также итог пандемии коронавируса в мире, из-за чего рухнул спрос на большую часть сырья из нашей страны. Павел Сигал первый вице-президент общественной организации «Опора России» первый вице-президент общественной организации «Опора России»

Что происходит с ФНБ

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По состоянию на 1 января совокупный объём средств Фонда национального благосостояния в рублёвом эквиваленте составил около 7,8 трлн рублей.

В марте 2020 года в соответствии с приказом Минфина об использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, поступивших в прошлом году, на формирование Фонда национального благосостояния средства в иностранных валютах в суммах порядка 21 млн долларов США, 18 млн евро и 3,6 млн фунтов стерлингов, приобретённые за счёт средств федерального бюджета в пределах объёма дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета за 2019 год, зачислены на счета по учёту средств ФНБ в иностранных валютах.

Курсовая разница от переоценки средств «национального финрезерва» за январь — май текущего года составила порядка 910 млн рублей, в том числе по:

остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России — около 846 млрд рублей;

средствам, размещённым в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения правительства, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности, — 26,5 млн рублей;

номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается кабмином, — 36,4 млн рублей.

Итак, по состоянию на 1 июня сего года объём средств российской «кубышки» в рублёвом эквиваленте составил 12,855 трлн рублей.

И несмотря на это, после обвала цен наш ФНБ придётся активно тратить. Всё это означает повышенные затраты на поддержку курса рубля и ускоренное расходование средств на восстановление экономики из средств отечественного «стабфонда», — сказал Павел Сигал.

Однако, по его словам, золотовалютные запасы, а также низкий уровень инфляции и госдолга позволят государству поддержать отрасли экономики уже в ближайшие месяцы. Что, безусловно, снизит негативные эффекты от пандемии, заключил первый вице-президент «Опоры России».