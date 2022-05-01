Будет всё, но дорого: эксперт о будущем российской экономики

Бизнес в России сможет противостоять западным санкциям и выставлять на рынок качественные зарубежные товары, но их цены будут гораздо выше, чем раньше, об этом сообщил в интервью URA.RU директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Он отметил, что особенно это коснется стоимости зарубежных брендов.

Модель экономики сведется к тому, что у нас будет все: брендовая одежда, косметика, запчасти для автомобилей и так далее, но стоить это все будет больше, чем было до февраля и чем на параллельных рынках, — рассказал эксперт.

Центробанк ранее спрогнозировал сокращение российского ВВП на 8–10% в 2022 году. По словам представителей Банка России, снижение темпов экономического производства будет связано с «факторами на стороне предложения». Уже в 2023 году в РФ ожидается переход к постепенному росту ВВП, считают члены ЦБ.

В Центробанке добавили, что заметные позитивные изменения наступят в российской экономике в 2024 году с прогнозируемым ростом ВВП на 2,5–3,5%.