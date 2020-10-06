Болгария на полгода сдвинула строительство «Турецкого потока»

https://static.news.ru/photo/f748156a-087d-11eb-82c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Финальный этап строительства газопроводных мощностей «Турецкого потока» Болгария сдвинула на полгода. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».

Проект планировалось завершить в первом полугодии 2020 года, однако сейчас называются другие сроки — конец 2020-го. Болгария вовремя ввела мощности, чтобы получать газ. Заминка случилась с расширением магистрали до Сербии из-за споров о тендере на строительство.

В апреле 2019 года «Булгартрансгаз» провёл тендер, победителем которого стал консорциум Arkad. Однако он вовремя не предоставил нужные документы, потому победу присудили второму участнику — компании Gas Development and Expansion in Bulgaria. Arkad опротестовал решение, и в середине сентября болгарский суд прекратил процедуру обжалования, а консорциум смог подписать договор на проведение работ, уточняет «Интерфакс».

Ранее посол России в Венгрии Владимир Сергеев сообщил, что Будапешт получит первые поставки топлива через «Турецкий поток» в конце 2021 года. Страна сможет ежегодно получать с южного направления шесть миллиардов кубометров газа для собственных нужд. По его словам, правительство Венгрии поддерживает идею диверсификации маршрутов поставок газа, выступая при этом против политизации данной сферы.

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган официально запустили «Турецкий поток» 8 января 2020 года в конгресс-центре Стамбула «Халич».

«Турецкий поток» соединяет газотранспортные системы России и Турции и обеспечивает поставки в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу, писал NEWS.ru.