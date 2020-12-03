Более трети компаний из России прогнозируют убытки по итогам года

https://static.news.ru/photo/154c0b60-35f7-11eb-8414-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство российских компаний назвали 2020 год неудачным для их бизнеса. Однако есть и те, что продемонстрировали рост во время пандемии коронавируса, а для некоторых уходящий год стал самым удачным.

Довольно удачным и лучше предыдущих год пандемии посчитали 21% компаний. Ещё 12% отметили, что он не отличался от предыдущих, а для 4% он стал лучшим за всю историю существования.

При этом для 67% бизнесов 2020 год стал периодом падения, а 28% заявили, что он был самым худшим.

К самым большим ударам компании отнесли потерю клиентов и заказчиков (47%), приостановку деятельности (40%), сокращение штата (25%) и снижение зарплат сотрудников (21%).

Отвечая на вопрос о положительных итогах, 45% бизнесов сообщили, что ничего хорошего не было. При этом 14% удалось открыть новые направления деятельности, 12% сохранили премии для сотрудников, 11% увеличили число клиентов и заказчиков, 5% повысили зарплаты.

Четверть российских компаний прогнозируют, что по итогам года их выручка снизится, 15% — что обороты увеличатся, 36% опрошенных ожидают убытков, а 24% считают, что прогнозировать ещё рано.

Опрос состоялся в ноябре, в нём приняли участие около 1500 респондентов, среди которых были представители российских компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры и HR-специалисты, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что объём наличных средств, находящихся в обращении россиян, в ноябре 2020 года сократился в РФ впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа.